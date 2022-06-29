Щуцкий: очереди из "евроблях" на границе ударили по имиджу Украины

"Наши европейские друзья, которые по всей Европе собирали нам гуманитарные грузы, скидывались деньгами, например, польские таможенники походили на бронежилеты для ВСУ, на медикаменты, питание, собирали другую гуманитарную помощь. Все они в один день увидели огромные очереди из транспортных средств, которые едут на территорию Украины", - заявил Александр Щуцкий.

По его словам, ситуация с массовым ввозом авто вызвала политический откат тех отношений, которые мы имели с соседними странами.

"В частности, с появлением автоочередей на границах уменьшилось количество гуманитарной помощи, которая шла на страну. Доноры, которые всегда нам помогали гуманитарной помощью, продолжали работать, а простые европейцы начали думать, действительно ли там такая проблема, как было показано по телевидению", - добавляет чиновник.

Отменой беспошлинного ввоза транспортных средств, по его словам, бюджет Украины сможет получать от 4 до 5 млрд гривен дополнительно.

"Дополнительно к тем примерно 9-12 млрд, что мы и так ежемесячно получаем", - объясняет Щуцкий.

Напомним, Верховная рада приняла закон, согласно которому 1 июля возвращается значительная часть таможенных налогов и сборов, в частности, отмену нулевой ставки на растаможку авто.

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