Щуцький: черги з "євроблях" на кордоні вдарили по іміджу України

"Наші європейські друзі, які по всій Європі збирали нам гуманітарні вантажі, скидалися грошима, наприклад, польські митники скидалися на бронежилети для ЗСУ, на медикаменти, харчування, збирали іншу гуманітарну допомогу. Всі вони в один день побачили величезні черги з транспортних засобів, які їдуть на територію України", - заявив Олександр Щуцький.

За його словами, ситуація з масовим ввезенням авто спричинила політичний відкат тих відносин, які ми мали з сусідніми країнами.

"Зокрема, з появою авточерг на кордонах зменшилась кількість гуманітарної допомоги, яка йшла на країну. Донори, які завжди нам допомагали гуманітарною допомогою, продовжували працювати, а прості європейці почали думати, чи дійсно "там така проблема, як було показано по телебаченню", - додає чиновник.

Скасуванням безмитного ввезення транспортних засобів, за його словами, бюджет України зможе отримувати від 4 до 5 млрд гривень додатково.

"Додатково до тих приблизно 9-12 млрд, що ми й так щомісяця отримуємо", - пояснює Щуцький.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила закон, згідно з яким 1 липня повертається значна частина митних податків та зборів, зокрема, скасування нульової ставки на розмитнення авто.

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