"Щось буде". ГУР перехопило розмову росіян про евакуацію військ з Бєлгорода

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову росіян про те, що з Бєлгорода нібито евакуюють військових РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ГУР в Telegram-каналі.
"З Бєлгорода людей виводять. Ну, я так зрозуміла. І мобілізованих, і цих строковиків, і контрактників, і найближчих, хто поруч живе. Зрозумів? Де не можуть відбити. Ну, коротше, щось буде, я так розумію", - говорить росіянка в перехопленій розмові.
Як відомо, днями Україні дозволили бити по території Росії західною зброєю, зокрема американськими системами HIMARS.
Західні країни, зокрема США, почали озброювати Україну ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. А вже під час війни передали українській армії різні артилерійські та ракетні системи, а також далекобійні ракети. Але цією зброєю було заборонено завдавати удари по території РФ.
Однак ситуація змінилась наприкінці травня, через кілька тижнів після того, як Росія почала свій наступ в Харківській області. Низка країн НАТО заявила, що не проти ударів своєю зброєю по РФ, а днями обмеження на удари по російській території зняли з України і Сполучені Штати. Однак цей дозвіл стосується лише прикордонної території та не поширюється на ракети ATACMS.
Більше про те, як удари західною зброєю по території РФ допоможуть Україні у війні, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.