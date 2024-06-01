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"Что-то будет". ГУР перехватило разговор россиян об эвакуации войск из Белгорода

Фото: ГУР перехватило разговор об эвакуации солдат из Белгорода (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор россиян о том, что из Белгорода якобы эвакуируют военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГУР в Telegram-канале.

"Из Белгорода людей выводят. Ну, я так поняла. И мобилизованных, и этих срочников, и контрактников, и самых ближайших, кто рядом живет. Понял? Где не могут отбить. Ну, короче, что-то будет, я так понимаю", - говорит россиянка в перехваченном разговоре.

На днях Украине разрешили бить по территории России западным оружием, в том числе американскими системами HIMARS.

Украине разрешили бить по РФ

Западные страны, в частности, США, начали вооружать Украину еще до начала полномасштабного вторжения РФ. А уже во время войны передали украинской армии разные артиллерийские и ракетные системы, а также дальнобойные ракеты. Но этим оружием было запрещено наносить удары по территории РФ.

Однако ситуация изменилась в конце мая, через несколько недель после того, как Россия начала свое наступление в Харьковской области. Ряд стран НАТО заявил, что не против ударов своим оружием по РФ, а на днях ограничения на удары по российской территории были сняты с Украины и Соединенными Штатами. Однако это разрешение касается только приграничной территории и не распространяется на ракеты ATACMS.

Больше о том, как удары западным оружием по территории РФ помогут Украине в войне, - читайте в материале РБК-Украина.

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