Щороку втрати від торгівлі людьми в ЄС сягають 2,7 млрд євро

В інформації Єврокомісії зазначено, що понад 7000 людей щороку стають жертвами торгівлі людьми в Євросоюзі. Більшість жертв - це жінки та дівчата, але частка чоловіків також зростає, особливо внаслідок трудової експлуатації.

"Можна очікувати, що ця цифра буде набагато вищою, оскільки багато жертв залишаються невиявленими. Форми експлуатації зазнали еволюції за останні роки, причому злочинність дедалі частішає набуває онлайнового виміру. Це вимагає нових дій на рівні ЄС, оскільки торговці людьми отримують вигоду від можливостей вербувати, контролювати, транспортувати та експлуатувати жертви, а також мають змогу переміщувати прибутки та охоплювати дедалі більше користувачів в ЄС та за його межами", - йдеться у заяві ЄК.

На думку ЄК, оновлені правила нададуть правоохоронним і судовим органам ефективніші інструменти для розслідування та судового переслідування нових форм експлуатації. Крім того, пропозиції Комісії передбачають обов’язкові санкції проти компаній за злочини, пов’язані з торгівлею людьми, а не лише проти окремих осіб. Ці пропозиції також спрямовані на вдосконалення процедур раннього виявлення та підтримку жертв у державах-членах ЄС, зокрема шляхом створення Європейського механізму перенаправлення.

Зокрема, оновлені правила передбачатимуть:

визначення примусового шлюбу та незаконного усиновлення як видів експлуатації;

класифікацію злочинів, пов’язаных з торгівлею людьми, вчинених за допомогою інформаційних і комунікаційних технологій, включаючи інтернет і соціальні мережі;

накладення обов’язкових санкцій для юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за злочини, пов’язані з торгівлею людьми, - позбавлення їх права на державну допомогу або тимчасове чи постійне закриття закладів, де стався злочин торгівлі людьми;

розробку і впровадження національних механізмів перенаправлення для покращення ранньої ідентифікації таких злочинів та спрямування допомоги для підтримки жертв, що сформує основу для Європейського механізму перенаправлення шляхом призначення національних координаційних центрів;

визнання кримінальними злочинцями осіб, які свідомо користуються послугами жертв торгівлі людьми.

Надалі Європарламент і Рада мають розглянути ці пропозиції та у разі ухвалення імплементувати нові правила у національні законодавства.