Ежегодно потери от торговли людьми в ЕС составляют 2,7 млрд евро

В информации Еврокомиссии говорится, что более 7000 человек ежегодно становятся жертвами торговли людьми в Евросоюзе. Большинство жертв - это женщины и девушки, но доля мужчин также растет, особенно вследствие трудовой эксплуатации.

"Можно ожидать, что эта цифра будет гораздо выше, поскольку многие жертвы остаются невыявленными. Формы эксплуатации претерпели эволюцию за последние годы, причем преступность все учащается приобретает онлайновое измерение. Это требует новых действий на уровне ЕС, поскольку торговцы людьми получают выгоду от возможностей вербовать, контролировать, транспортировать и эксплуатировать жертвы, а также могут перемещать доходы и охватывать все больше пользователей в ЕС и за его пределами", - говорится в заявлении ЕК.

По мнению ЕК, обновленные правила предоставят правоохранительным и судебным органам более эффективные инструменты для расследования и судебного преследования новых форм эксплуатации. Кроме того, предложения Комиссии предусматривают обязательные санкции против компаний за преступления, связанные с торговлей людьми, а не только против отдельных лиц. Эти предложения также направлены на усовершенствование процедур раннего выявления и поддержки жертв в государствах-членах ЕС, в частности путем создания Европейского механизма перенаправления.

В частности, обновленные правила будут предусматривать:

определение принудительного брака и незаконного усыновления как видов эксплуатации;

классификацию преступлений, связанных с торговлей людьми, совершенных посредством информационных и коммуникационных технологий, включая интернет и социальные сети;

наложение обязательных санкций для юридических лиц, привлеченных к ответственности за преступления, связанные с торговлей людьми, - лишение их права на государственную помощь или временное либо постоянное закрытие заведений, где произошло преступление торговли людьми;

разработка и внедрение национальных механизмов перенаправления для улучшения ранней идентификации таких преступлений и направление помощи для поддержки жертв, что сформирует основу для Европейского механизма перенаправления путем назначения национальных координационных центров;

признание уголовными преступниками лиц, сознательно пользующихся услугами жертв торговли людьми.

В дальнейшем Европарламент и Совет должны рассмотреть эти предложения и при принятии имплементировать новые правила в национальные законодательства.