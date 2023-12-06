Щомісячний дохід РФ від експорту нафти перевищив довоєнний рівень, - Bloomberg

Тіньовий флот Росії

Видання пише, що провал західних санкцій щодо експорту російської нафти можна побачити, проїхавши човном із грецького прибережного міста Гітейо, де два нафтові танкери з іржавими корпусами загальним віком 57 років стоять усього за кілька метрів один від одного.

Особи власників суден і страховика невідомі. Вони плавають під єдиним у світі прапором, який влада вважає об'єктом "дуже високого ризику". А кінцевий пункт призначення прибутків від торгівлі російським паливом залишається загадкою.

Цифрові системи стеження показали, як 26-річна "Турба" пливла на відстані понад чотири милі (близько 6,4 км), у той час, як 900-футова (3000 метрів) "Сімба" зливала свій паливний вантаж у менше судно, на очах у знімальної групи Bloomberg.

Того ж вересневого дня, коли відбулося це перекидання з корабля на корабель, поблизу плавало понад десяток подібних суден - частина величезного тіньового флоту, які робили те ж саме або готувалися до цього.

Скільки РФ змогла заробити на обході санкцій

Угода про санкції, узгоджена рік тому, спрямована на скорочення фінансування Кремля, включала обмеження ціни на морську російську нафту в розмірі 60 доларів за барель, що на 24 долари нижче середньої ринкової ціни за останні 12 місяців.

Замість цього воно створило прибутковий бізнес для безлічі торговців і судноплавних компаній, яких важко відстежити. Згідно з торговими даними, зібраними агентством Bloomberg, з моменту, коли нафта залишає Росію, до моменту, коли вона досягає покупців, випаровується близько 11 мільярдів доларів нафтодоларів на рік.

Необхідно вводити вторинні санкції

Старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Едді Фішман сказав, що тіньовий флот і альтернативи західному морському страхуванню не є чимось новим.

"Іран використовував їх протягом багатьох років. Тепер, коли їх використовує такий великий виробник, як Росія, вони стали більш поширеними", - сказав Фішман.

Незважаючи на попередні ознаки того, що Захід намагається зірвати обхідні шляхи Росії, влада Греції стверджує, що вона безсила запобігти цій таємній судноплавній діяльності, що відбувається недалеко від узбережжя країни. Також видання вказує, що зростаюча значущість тіньового флоту РФ очевидна, цього року через нього перевезено близько 45% російської нафти.

Ефективність санкцій

Ефективність санкцій знизилася через недостатній моніторинг і дотримання політики обмеження цін на нафту, яка дозволяє Росії продавати свою нафту за цінами вищими за встановлений рівень обмеження, зазначають автори.

Крім того, "лазівка в нафтопереробці" юридично дозволяє нафтопродуктам, виробленим із російської сирої нафти, надходити до країн, інших регіонів світу. Насамперед це стосується Індії, яка різко збільшила імпорт нафти з Росії.

Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Вашингтон готуються вжити жорстких заходів за порушення встановленої цінової стелі на нафту.

Крім того, уряд США має намір вдвічі скоротити доходи Росії від експорту нафти та газу до 2030 року.