Ежемесячные выплаты ВПЛ: кто и сколько может получить
В 2023 году для внутренне перемещенных лиц автоматически продолжаются выплаты ежемесячного денежного пособия. Государство выплачивает гражданам, которые, в частности, были вынужены покинуть свои дома из-за боевых действий, от 2 до 3 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
Денежное пособие от государства в размере 3 тысяч гривен выплачивается детям и лицам с инвалидностью, 2 тысячи гривен - платят всем остальным.
Право на выплаты в этом году имеют следующие категории:
- лица, выехавшие из населенных пунктов, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ;
- лица, имеющие непригодное для проживания или разрушенное жилье и подали до 20 мая 2022 заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через портал "Дія";
- лица, имеющие документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения или уничтожения недвижимого имущества из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных агрессией РФ;
- лица, получавшие ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года;
- лица, повторно переместившиеся с временно оккупированных или территорий, на которых ведутся боевые действия после 24 февраля 2022 года.
Где можно откріть статус ВПЛ?
Такой документ можно оформить с помощью приложения "Дія". Также внутренне перемещенные лица могут обращаться в органы соцзащиты населения, в ЦПАУ или к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине тестируют подсистему поиска внутренне перемещенных лиц и их потребностей. Ее планировали запустить до конца января.
Также сообщалось, что в Украине пока не планируют проводить массовые проверки места жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
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