Ежемесячные выплаты ВПЛ: кто и сколько может получить

В 2023 году для внутренне перемещенных лиц автоматически продолжаются выплаты ежемесячного денежного пособия. Государство выплачивает гражданам, которые, в частности, были вынужены покинуть свои дома из-за боевых действий, от 2 до 3 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

Денежное пособие от государства в размере 3 тысяч гривен выплачивается детям и лицам с инвалидностью, 2 тысячи гривен - платят всем остальным.

Право на выплаты в этом году имеют следующие категории:

лица, выехавшие из населенных пунктов, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ;

лица, имеющие непригодное для проживания или разрушенное жилье и подали до 20 мая 2022 заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через портал "Дія";

лица, имеющие документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения или уничтожения недвижимого имущества из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных агрессией РФ;

лица, получавшие ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года;

лица, повторно переместившиеся с временно оккупированных или территорий, на которых ведутся боевые действия после 24 февраля 2022 года.

Где можно откріть статус ВПЛ?