Щомісячна допомога для ВПО: як отримати гроші через "Дію"

Люди, які вимушено залишили свої домівки через війну, можуть отримувати щомісячну фінансову допомогу від держави: 2000 грн для дорослих і 3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю. Оформити таку допомогу можна через застосунок "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
Після подання заявки довідка ВПО з’явиться в "Дії" поруч з іншими цифровими документами, а кошти для всіх членів сім'ї будуть надходити на картку єПідтримка.
Послуга доступна лише для тих, хто ще не має довідки ВПО. Люди, які виїхали за кордон або перебувають на тимчасово окупованій території, не можуть отримати довідку та фінансову допомогу, оскільки не є внутрішньо переміщеними особами.
Нагадаємо,що через портал "Дію" внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть подати заяву для участі в програмі "Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам".
Крім того,на порталі "Дія" можна отримати статус безробітного та подати заяву про допомогу по безробіттю. Для цього необхідно подати стандартну або ж спрощену форму заяви.