Щомісячна допомога для ВПО: як отримати гроші через "Дію"

Як подати заяву на допомогу в застосунку "Дія"

Оновіть застосунок та зайдіть у "Дію". Виберіть розділ "Сервіси", далі натисніть "Послуги для ВПО" і перейдіть до "Допомога для ВПО". Вкажіть адресу фактичного проживання та підтвердьте геолокацію. Якщо у вас є дитина, можете оформити статус переселенця і для неї. Свідоцтво про народження автоматично підтягнеться в "Дію", або ж можна додати його вручну. Якщо дітей немає, натисніть "Зареєструватися без дітей". Виберіть картку єПідтримка для отримання коштів. Якщо картка ще не оформлена, її можна створити в одному з банків-партнерів. Вкажіть, яка допомога вам необхідна - медичне обслуговування, освіта, гуманітарна підтримка та інші послуги. Додайте контактні дані.

Після подання заявки довідка ВПО з’явиться в "Дії" поруч з іншими цифровими документами, а кошти для всіх членів сім'ї будуть надходити на картку єПідтримка.

Послуга доступна лише для тих, хто ще не має довідки ВПО. Люди, які виїхали за кордон або перебувають на тимчасово окупованій території, не можуть отримати довідку та фінансову допомогу, оскільки не є внутрішньо переміщеними особами.