Ежемесячная помощь для ВПЛ: как получить деньги через "Дію"

Люди, которые вынужденно покинули свои дома из-за войны, могут получать ежемесячную финансовую помощь от государства: 2000 грн для взрослых и 3000 грн для детей и лиц с инвалидностью. Оформить такую помощь можно через приложение "Дия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
После подачи заявки справка ВПО появится в "Дии" рядом с другими цифровыми документами, а средства для всех членов семьи будут поступать на карту єПідтримка.
Услуга доступна только для тех, кто ещё не имеет справки ВПО. Люди, которые выехали за границу или находятся на временно оккупированной территории, не могут получить справку и финансовую помощь, так как не являются внутренне перемещёнными лицами.
Напомним, что через портал "Дия" внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подать заявление для участия в программе "Предоставление льготных ипотечных кредитов внутренне перемещённым лицам".
Кроме того, на портале "Дия" можно получить статус безработного и подать заявление на помощь по безработице. Для этого необходимо подать стандартную или упрощённую форму заявления.