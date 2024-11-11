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Ежемесячная помощь для ВПЛ: как получить деньги через "Дію"

Фото: финансовая поддержка для переселенцев (diia.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Люди, которые вынужденно покинули свои дома из-за войны, могут получать ежемесячную финансовую помощь от государства: 2000 грн для взрослых и 3000 грн для детей и лиц с инвалидностью. Оформить такую помощь можно через приложение "Дия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Как подать заявку на помощь в приложении "Дия"

  1. Обновите приложение и зайдите в "Дию".
  2. Выберите раздел "Сервисы" затем нажмите "Услуги для ВПО" и перейдите к "Помощь для ВПО".
  3. Укажите адрес фактического проживания и подтвердите геолокацию.
  4. Если у вас есть ребенок, вы можете оформить статус переселенца и для него. Свидетельство о рождении автоматически отобразится в "Дии", либо его можно добавить вручную. Если детей нет, нажмите "Зарегистрироваться без детей".
  5. Выберите карту єПідтримка для получения средств. Если карта ещё не оформлена, её можно создать в одном из банков-партнеров.
  6. Укажите, какая помощь вам необходима - медицинское обслуживание, образование, гуманитарная поддержка и другие услуги.
  7. Добавьте контактные данные.

После подачи заявки справка ВПО появится в "Дии" рядом с другими цифровыми документами, а средства для всех членов семьи будут поступать на карту єПідтримка.

Услуга доступна только для тех, кто ещё не имеет справки ВПО. Люди, которые выехали за границу или находятся на временно оккупированной территории, не могут получить справку и финансовую помощь, так как не являются внутренне перемещёнными лицами.

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Дия