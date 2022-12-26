Щодоби Росія завдає по Україні понад 10 кібератак, - СБУ

Щодоби Росія завдає по Україні понад 10 кібератак, а загалом з початку року СБУ нейтралізувала понад 4,5 тисяч кібернападів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника департаменту кібербезпеки Служби безпеки Україні Іллі Вітюка в ефірі телеканалу "Ми - Україна".
"Ми підійшли до 2022 року, маючи позаду 8-річний досвід гібридної війни. Адже війна у кіберпросторі тривала й раніше. На момент вторгнення ми вже були готові до найгірших сценаріїв. А масовані кібератаки, які ми відбили в січні та лютому, стали додатковими "тренуваннями" перед вторгненням", - розповів Ілля Вітюк.
Він зауважив, що в зоні особливої уваги ворога є енергетика, логістика, зв'язок, військові об’єкти, а також реєстри і бази даних органів влади та комунікаційні ресурси для проведення спеціальних інформаційних операцій.
"Ми моніторимо ризики і загрози у режимі реального часу 24/7. Більшість хакерів із російських спецслужб, що працюють по нас, знаємо поіменно. Іде робота з їх документування у межах відповідних кримінальних проваджень. Після перемоги України на них чекатиме окремий блок засідань міжнародного військового трибуналу і справедливе покарання", - резюмував Ілля Вітюк.
Загалом Вітюк озвучив такі цифри: якщо у 2020 році було зафіксовано майже 800 кібератак, у 2021-му - 1400, то вже цьогоріч кількість кібернападів зросла у понад 3 рази.
"Сьогодні країна-агресор завдає в середньому понад 10 кібератак на добу. Про більшість українське суспільство, на щастя, навіть не знає. Але наші пріоритети незмінні - успішно захищати інформаційну та цифрову безпеку держави", - запевнив начальник департаменту кібербезпеки.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що хакери атакували представників сектору безпеки та оборони України. Зловмисники націлилися на систему DELTA.
Нагадаємо, раніше ми писали, що російські хакери атакували сайт та ресурси "Львівобленерго".
Додамо, в СБУ раніше повідомили, що російські хакери постійно атакують Україну, зокрема й енергетичні об'єкти, щоб знеструмити всі регіони.
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