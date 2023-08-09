Щодо боєприпасів та техніки. Командувачі ЗСУ провели нараду з партнерами, - Зеленський

"Відбулася особлива комунікація наших командувачів, керівника Офісу, міжнародників із партнерами", - розповів президент.

За його словами, під час переговорів було обговорено питання щодо забезпечення українських воїнів боєприпасами.

"Завдання у всіх в Україні одне - збільшувати потенціал наших можливостей на фронті та послаблювати все те, чим окупанти намагаються тиснути на наших воїнів чи обмежувати Україну", - пояснив Зеленський.

Допомога партнерів

Нагадаємо, завтра американський президент Джо Байден попросить Конгрес про додаткове фінансування на допомогу Україні.

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