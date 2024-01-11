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Щодня намотувала до 100 км. Агент РФ здавала позиції ЗСУ біля Авдіївки та Мар'їнки

Донбас, Четвер 11 січня 2024 12:47
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Щодня намотувала до 100 км. Агент РФ здавала позиції ЗСУ біля Авдіївки та Мар'їнки Фото: агент РФ здавала позиції ЗСУ біля Авдіївки та Мар'їнки (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала російську агентку, яка щодня проїжджала до 100 км. Вона займалась тим, що знаходила позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Для збору розвідінформації вона самостійно об’їжджала населенні пункти в районах Курахового, Мирнограда, Селідового, Новогродівки та Михайлівки", - йдеться в повідомленні.

Для цього зловмисниця докладала не малих зусиль - могла проїхати громадським транспортом до 100 км поблизу передової за день.

За даними слідства, фігуранткою є 33-річна мешканка Новогродівки, яка у жовтні 2023 року була дистанційно завербована кадровим співробітником ФСБ.

Все розвивалась по вже знайомому плану - у поле зору агресора жінка потрапила через свою антиукраїнську активність у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Саме тому на неї вийшов представник російської спецслужби. Спілкувалась вона зі своїм зв'язковим через анонімний чат.

"За виконані завдання зловмисниця отримувала від російського куратора грошову "винагороду", яка надходила на її банківську картку", - зазначили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру у держзраді. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

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Служба безпеки України Авдіївка Мар'їнка
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