Ежедневно "наматывала" до 100 км. Агент РФ сдавала позиции ВСУ возле Авдеевки и Марьинки

СБУ задержала российскую агентку, ежедневно проезжавшую до 100 км. Она занималась тем, что находила позиции ВСУ вблизи Авдеевки и Марьинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Для сбора развединформации она самостоятельно объезжала населенные пункты в районах Курахово, Мирнограда, Селидового, Новогродовки и Михайловки", - говорится в сообщении.

Для этого злоумышленница прилагала немалые усилия - могла проехать общественным транспортом до 100 км вблизи передовой за день.

По данным следствия, фигуранткой является 33-летняя жительница Новогродовки, которая в октябре 2023 года была дистанционно завербована кадровым сотрудником ФСБ.

Все развивалось по уже знакомому плану - в поле зрения агрессора женщина попала из-за своей антиукраинской активности в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. Именно поэтому на нее вышел представитель российской спецслужбы. Общалась она со своим связным через анонимный чат.

"За выполненные задачи злоумышленница получала от российского куратора денежное "вознаграждение", которое поступало на ее банковскую карту", - отметили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в госизмене. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.