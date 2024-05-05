Щоденно близько 150 людям відмовляють у виїзді за кордон, - прикордонники

Прикордонники щодня відмовляють у виїзді за кордон близько 150 особам. Деякі з цих осіб не мають потрібних документів для виїзду з України, а інші - не підпадають у категорію пропуску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
"Щоденно ми відмовляємо у виїзді за межі нашої країни близько 120-150 особам, які не підпадають під категорію пропуску, які не мають необхідних документів, які б давали право на перетин кордону", - заявив він.
Як зазначив речник, станом на сьогодні в Україні не змінюються правила перетину кордону. Хоча він не виключив, що через новий закон про мобілізацію у правилах виїзду за кордон можуть зʼявитися зміни. Але вони не будуть кардинальними.
"Звісно, що є новий закон про мобілізацію, є певні зміни у статті щодо тих осіб, які матимуть відстрочку. Тому все ж таки, можливо, варто очікувати, що будуть зміни у правилах перетину кордону, які має розглянути і затвердити уряд", - сказав Демченко.
Нагадаємо, що в Україні з лютого 2022 року діє загальна мобілізація. У зв'язку з цим військовозобов'язаним заборонений виїзд за кордон. Чоловік можна виїжджати з України лише за певних обставин (на лікування, супроводження людей з інвалідністю тощо).
Крім того, в Україні з 18 травня набирає чинності новий закон про мобілізацію. Раніше речник Держприкордонслужби зазначав, що за новим законом для деяких категорій українців можуть змінитися правила виїзду за кордон. Йдеться про категорію громадян, які мають відстрочку від призову.
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