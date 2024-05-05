Ежедневно около 150 людям отказывают в выезде за границу, - пограничники

"Ежедневно мы отказываем в выезде за пределы нашей страны около 120-150 лицам, не подпадающим под категорию пропуска, не имеющим необходимых документов, дающих право на пересечение границы", - заявил он.

Как отметил спикер, по состоянию на сегодняшний день в Украине не изменяются правила пересечения границы. Хотя он не исключил, что из-за нового закона о мобилизации в правилах выезда за границу могут появиться изменения. Но они не будут кардинальными.

"Конечно, есть новый закон о мобилизации, есть определенные изменения в статье относительно тех лиц, которые будут иметь отсрочку. Поэтому, возможно, стоит ожидать, что будут изменения в правилах пересечения границы, которые должно рассмотреть и утвердить правительство", - сказал Демченко.