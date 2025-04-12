"Щоденний бойовий досвід": у МЗС нагадали, чому Україна потрібна НАТО

Сьогодні, 12 квітня, перебуваючи з візитом в Анталії (Туреччина), міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у панельній дискусії “Європейська безпека на вирішальному етапі” в рамках Анталійського дипломатичного форуму.

"Україна зараз має 110 бригад із щоденним бойовим досвідом", - наголосив Сибіга.

Він підкреслив, що це є причиною того, чому членство країни в НАТО повинно залишатися на порядку денному, адже це питання трансатлантичної безпеки.

Сибіга також заявив, що Україна прагне завершення війни вже цьогоріч, однак зауважив, що "важливо не маніпулювати терміном "мир".

"Мир має бути справедливим, всеосяжним і стійким. Такий мир означає гідність. Від того, як завершиться ця війна, залежить майбутня архітектура безпеки в Європі. Від цього залежить безпека кожної родини на європейському континенті", - підсумував він.