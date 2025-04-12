"Ежедневный боевой опыт": в МИД напомнили, почему Украина нужна НАТО

Украина имеет более ста бригад с реальным боевым опытом, полученным ежедневно на фронте. Именно поэтому вопрос ее членства в НАТО остается критически важным для всей трансатлантической безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылками на заявление главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Сибигу.
Сегодня, 12 апреля, находясь с визитом в Анталии (Турция), министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял участие в панельной дискуссии "Европейская безопасность на решающем этапе" в рамках Анталийского дипломатического форума.
"Украина сейчас имеет 110 бригад с ежедневным боевым опытом", - подчеркнул Сибига.
Он подчеркнул, что это является причиной того, почему членство страны в НАТО должно оставаться на повестке дня, ведь это вопрос трансатлантической безопасности.
Сибига также заявил, что Украина стремится к завершению войны уже в этом году, однако отметил, что "важно не манипулировать понятием "мир".
"Мир должен быть справедливым, всеобъемлющим и устойчивым. Такой мир означает достоинство. От того, как завершится эта война, зависит будущая архитектура безопасности в Европе. От этого зависит безопасность каждой семьи на европейском континенте", - подытожил он.
Напомним, что Украина нуждается в действенных гарантиях безопасности, чтобы исключить повторение войны с Россией в будущем. Предыдущие договоренности, например Будапештский меморандум, не смогли предотвратить агрессию, поэтому стране нужен новый формат международных обязательств.
Ключевой целью сейчас является создание таких условий, при которых Россия не решится повторить нападение. Для этого Украина стремится к вступлению в НАТО или заключению договоров по безопасности с ведущими государствами мира.
Подробнее о том, каких гарантий безопасности хочет Украина, читайте в материале - "Гарантии безопасности. Какой защиты хочет Украина и что об этом говорят в США и Европе".
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