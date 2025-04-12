"Ежедневный боевой опыт": в МИД напомнили, почему Украина нужна НАТО

Сегодня, 12 апреля, находясь с визитом в Анталии (Турция), министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял участие в панельной дискуссии "Европейская безопасность на решающем этапе" в рамках Анталийского дипломатического форума.

"Украина сейчас имеет 110 бригад с ежедневным боевым опытом", - подчеркнул Сибига.

Он подчеркнул, что это является причиной того, почему членство страны в НАТО должно оставаться на повестке дня, ведь это вопрос трансатлантической безопасности.

Сибига также заявил, что Украина стремится к завершению войны уже в этом году, однако отметил, что "важно не манипулировать понятием "мир".

"Мир должен быть справедливым, всеобъемлющим и устойчивым. Такой мир означает достоинство. От того, как завершится эта война, зависит будущая архитектура безопасности в Европе. От этого зависит безопасность каждой семьи на европейском континенте", - подытожил он.