"Щоденний бойовий досвід": у МЗС нагадали, чому Україна потрібна НАТО

Україна має більше ніж сто бригад із реальним бойовим досвідом, здобутим щодня на фронті. Саме тому питання її членства в НАТО залишається критично важливим для всієї трансатлантичної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнями на заяву глави Міністерства закордонних справ України Андрія Сибігу.

Сьогодні, 12 квітня, перебуваючи з візитом в Анталії (Туреччина), міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у панельній дискусії “Європейська безпека на вирішальному етапі” в рамках Анталійського дипломатичного форуму.

"Україна зараз має 110 бригад із щоденним бойовим досвідом", - наголосив Сибіга.

Він підкреслив, що це є причиною того, чому членство країни в НАТО повинно залишатися на порядку денному, адже це питання трансатлантичної безпеки.

Сибіга також заявив, що Україна прагне завершення війни вже цьогоріч, однак зауважив, що "важливо не маніпулювати терміном "мир".

"Мир має бути справедливим, всеосяжним і стійким. Такий мир означає гідність. Від того, як завершиться ця війна, залежить майбутня архітектура безпеки в Європі. Від цього залежить безпека кожної родини на європейському континенті", - підсумував він.