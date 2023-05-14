Щоб завадити вступу в НАТО. Хакери РФ атакують Швецію під виглядом ісламістів, - ЗМІ

Росіяни під виглядом ісламістів здійснили серію скоординованих кібератак, спрямованих на те, щоб поставити під загрозу вступ Швеції до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

З лютого таємнича хакерська група, яка називає себе Anonymous Sudan, нібито у відповідь на спалення Корану перед турецьким посольством у Стокгольмі, що відбулось на початку цього року, атакувала десятки шведських аеропортів, лікарень і банків за допомогою розподілених атак типу "відмова в обслуговуванні".

Так звані DDoS-атаки, які висувають веб-сайти та служби в автономний режим, перевантажуючи їх інтернет-трафіком, порушили онлайн-програми на національному громадському мовленні Швеції та вибили з ладу веб-сайти Scandinavian Airlines, державної енергетичної компанії Vattenfall і оборонної компанії Saab AB.

Широке висвітлення в засобах масової інформації зробило напади - і претензії Anonymous Sudan - предметом публічних дебатів у Швеції.

Група, що стоїть за цією кампанією, стверджує, що складається з хактивістів зі східноафриканської країни, метою яких є переслідування "всіх, хто виступає проти ісламу".

Але за словами Маттіаса Велена, який керував розслідуванням хакерських атак для Truesec, однієї з найбільших шведських фірм з кібербезпеки. уважніше вивчення записів Anonymous Sudan у соціальних мережах і даних про атаки показує, що група не є ані суданською, ані ісламістською.

Натомість, за його словами, Anonymous Sudan демонструє ознаки добре організованого загону росіян із тонкими знаннями шведської політики та соціальних питань.

"Ї хня очевидна мотивація полягає в створенні нападів, спрямованих на посилення напруженості з мусульманською меншиною в країні та тиску на Туреччину, щоб вона твердо відмовилася від пропозиції Швеції приєднатися до Організації Північноатлантичного договору. Якщо їм це вдасться, це може зробити Швецію більш вразливою для майбутніх атак", - сказав він.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Північноатлантичному альянсі допускають, що вето на вступ Швеції не вийде здолати до саміту у Вільнюсі, що відбудеться на початку липня.

Ми також писали, що опозиція в Туреччині, на відміну від діючої влади, обіцяє швидко ратифікувати вступ Швеції в НАТО в разі перемоги

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