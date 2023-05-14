Чтобы помешать вступлению в НАТО. Хакеры РФ атакуют Швецию под видом исламистов, - СМИ

Россияне под видом исламистов осуществили серию скоординированных кибератак, направленных на то, чтобы поставить под угрозу вступление Швеции в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

С февраля таинственная хакерская группа, называющая себя Anonymous Sudan, якобы в ответ на сожжение Корана перед турецким посольством в Стокгольме, которое состоялось в начале этого года, атаковала десятки шведских аэропортов, больниц и банков с помощью распределенных атак типа "отказ в обслуживании".

Так называемые DDoS-атаки, которые переводят веб-сайты и службы в автономный режим, перегружая их интернет-трафиком, нарушили онлайн-программы на национальном общественном вещании Швеции и выбили из строя веб-сайты Scandinavian Airlines, государственной энергетической компании Vattenfall и оборонной компании Saab AB.

Широкое освещение в средствах массовой информации сделало нападения - и претензии Anonymous Sudan - предметом публичных дебатов в Швеции.

Группа, стоящая за этой кампанией, утверждает, что состоит из хактивистов из восточноафриканской страны, целью которых является преследование "всех, кто выступает против ислама".

Но по словам Маттиаса Велена, который руководил расследованием хакерских атак для Truesec, одной из крупнейших шведских фирм по кибербезопасности, более внимательное изучение записей Anonymous Sudan в социальных сетях и данных об атаках показывает, что группа не является ни суданской, ни исламистской.

Зато, по его словам, Anonymous Sudan демонстрирует признаки хорошо организованного отряда россиян с тонкими знаниями шведской политики и социальных вопросов.

"Их очевидная мотивация заключается в создании нападений, направленных на усиление напряженности с мусульманским меньшинством в стране и давления на Турцию, чтобы она твердо отказалась от предложения Швеции присоединиться к Организации Североатлантического договора. Если им это удастся, это может сделать Швецию более уязвимой для будущих атак", - сказал он.

Напомним, мы сообщали, что в Североатлантическом альянсе допускают, что вето на вступление Швеции не получится одолеть саммит в Вильнюсе, который состоится в начале июля.

Мы также писали, что оппозиция в Турции в отличие от действующей власти обещает быстро ратифицировать вступление Швеции в НАТО в случае победы

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