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Чтобы не остаться без урожая: что обязательно надо сделать в саду и на огороде в июле

Понедельник 30 июня 2025 08:59
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Чтобы не остаться без урожая: что обязательно надо сделать в саду и на огороде в июле Что надо сделать в июле в саду и на огороде (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Жаркие июльские дни - это не только время сбора урожая, но и период активного ухода за растениями. В июле важно не только не потерять урожай, но и подготовить культуры к следующим фазам роста.

РБК-Украина объясняет, что именно нужно сделать в саду и на огороде в середине лета.

Уход за садом в июле

В этом месяце деревья и кусты активно плодоносят, а значит, нуждаются в пристальном контроле, поливе и подкормке.

Основные работы в саду:

Осмотр деревьев и кустов. Обращают внимание на пятна на листьях, повреждения вредителями или искривление побегов. Чем раньше обнаружена проблема - тем легче ее устранить.

Профилактические обработки. Важно предотвратить появление болезней и вредителей - это уменьшает потребность в интенсивном лечении в дальнейшем.

Деликатное лечение. Если плоды скоро созреют, используют щадящие методы защиты - биопрепараты, разрешенные до самого сбора урожая.

Защита от птиц. Сетки, накрывные материалы и отпугиватели помогают сохранить ягоды и плоды.

Полив. Объем воды зависит от размера дерева, но в среднем - 50-100 литров под одно дерево. Полив проводят не только под ствол, но и под кроной.

Уход за ягодами. Особенно во влаге нуждается малина, созревающая именно в июле. Поливают только под корень, чтобы избежать грибковых инфекций.

Подкормки. Удобряют деревья один-два раза в месяц, добавляя калий и азот. Если нынешний прирост побегов меньше 30 см - подкормка обязательна.

Также в июле собирают малину, смородину, крыжовник, вишню и другие ягоды. Важно не допустить перезревания, чтобы избежать осыпания плодов и привлечения ос. Если деревья обильно плодоносят, устанавливают подпоры под ветви, чтобы избежать их переломов.

Чтобы не остаться без урожая: что обязательно надо сделать в саду и на огороде в июлеИюль - самая горячая пора для дел на огороде и в саду (фото: Freepik)

Что надо сделать в июле на огороде

Огород в июле требует особого внимания: активный рост, жара и развитие болезней могут повлиять на урожайность.

Что стоит сделать:

Лук. Проводят регулярное рыхление и прополку. Полив прекращают за 2-3 недели до сбора урожая.

Томаты. Формируют кусты путем пасынкования. Для профилактики болезней растения опрыскивают натуральными средствами за несколько дней до сбора.

Картофель. Защищают от болезней и при необходимости увлажняют, если стоит засуха - это повышает урожайность.

Огурцы. Полив проводят регулярно, не допуская пересыхания. Собирают плоды часто, чтобы стимулировать новое завязывание.

Чеснок. Озимый чеснок в июле уже готов к сбору - его выкапывают и подвешивают в проветриваемом месте.

Капуста. Ранние сорта убирают, средние и поздние - подкармливают и защищают от вредителей. Соцветия цветной капусты прикрывают от солнца листьями или картоном.

Морковь и свекла. Прореживают посадки, оставляя между корнеплодами достаточное расстояние - до 4 см для моркови и до 13 см для свеклы.

Во второй половине месяца начинают посев быстрорастущих культур:

  • укроп;
  • редис;
  • шпинат;
  • салат;
  • кориандр;
  • репа;
  • редька.

Эти растения имеют короткий период вегетации и успевают дать урожай до конца сезона.

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При написании материала использовались следующие источники: материалы с сайтов Gardeners Path, Southern Living, "Порадниця".

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