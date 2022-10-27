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Щоб не захопила Росія. США підготували план контролю за зброєю в Україні

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Сполучені Штати Америки підготували план протидії захопленню західних озброєнь Росією під час війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державний департамент США.

У заяві Держдепу йдеться про те, що західні партнери прискорили постачання озброєнь до України. А вона, у свою чергу, зобов'язалася вести облік і намагатися зберегти їх.

"Як і в будь-якому конфлікті ми зберігаємо пильність щодо можливості того, що кримінальні та недержавні суб'єкти можуть спробувати незаконно отримати зброю в Україні, включаючи російських військових, під час або після конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Тому Державний департамент представляє план протидії захопленню західних озброєнь, який є всеосяжною програмою щодо:

  • Охорони та обліку озброєнь та боєприпасів в Україні та суміжних країнах при їх передачі, зберіганні та розгортанні;
  • Поліпшення регіонального управління безпекою;
  • Нарощування потенціалу сил безпеки, правоохоронних органів та органів прикордонного контролю для стримування, виявлення та припинення незаконного обігу зброї.

Зазначимо, напередодні на оперативному зборі командного складу Збройних сил Білорусі були показані протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) NLAW і Javelin, а також німецький протитанковий гранатомет Panzerfaust 3. Ймовірно, ці зразки були захоплені російськими військовими.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна запровадила систему обліку та контролю логістики LOGFAS за стандартами НАТО. Вона забезпечує контроль кожної одиниці зброї, що потрапляє на її територію.

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Сполучені Штати АмерикиЗброя в УкраїніВійна Росії проти України