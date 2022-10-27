Чтобы не захватила Россия. США подготовили план контроля над оружием в Украине

Соединенные Штаты Америки подготовили план противодействия захвату западных вооружений Россией в ходе войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.
В заявлении Госдепа говорится, что западные партнеры ускорили поставки вооружений в Украину. А она в свою очередь обязалась вести учет и пытаться сохранить их.
"Как и в любом конфликте, мы сохраняем бдительность в отношении возможности того, что уголовные и негосударственные субъекты могут попытаться незаконно получить оружие в Украине, включая российских военных, во время или после конфликта", - говорится в сообщении.
Поэтому Государственный департамент представляет план противодействия захвату западных вооружений, который представляет собой всеобъемлющую программу по:
Отметим, накануне на оперативном сборе командного состава Вооруженных сил Беларуси были показаны противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) NLAW и Javelin, а также немецкий ручной противотанковый гранатомет Panzerfaust 3. Предполагается, что эти образцы были захвачены российскими военными.
Напомним, ранее стало известно, что Украина внедрила систему учета и контроля логистики LOGFAS по стандартам НАТО. Она обеспечивает контроль каждой единицы оружия, которая попадает на ее территорию.
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