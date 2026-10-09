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"Щоб вийти з глухого кута": Віткофф і Кушнер обговорять з Україною новий план миру

15:24 09.10.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Стів Віткофф і Джаред Кушнер (Getty Images)

Українські переговірники обговорять у США новий всеосяжний план, який має допомогти вивести з глухого кута процес припинення війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Новий раунд переговорів, який розпочався у п'ятницю, очолюють спеціальний посланець Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Ці переговори є черговою спробою домовитися про дипломатичне врегулювання на тлі посилення смертоносних повітряних атак по обидва боки кордону.

За словами високопоставленого представника адміністрації США, ключовою темою обговорень стане "нова, єдина пропозиція, що охоплює всі аспекти конфлікту, з метою покласти край війні".

Нагадаємо, джерело РБК-Україна повідомило, що до складу делегації увійшли голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова СЗР Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов та перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що 9 та 10 жовтня у Маямі пройдуть переговори делегацій України та США. За його словами, українська сторона закликатиме посилити тиск на Росію.

РБК-Україна також писало, що країна-агресорка цинічно відкинула можливість закінчити війну проти України дипломатичним шляхом, навіть за посередництва США.

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Сполучені Штати АмерикиУкраїнаДжаред КушнерСтів ВіткоффВійна в Україні