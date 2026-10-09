"Чтобы выйти из тупика": Уиткофф и Кушнер обсудят с Украиной новый план мира

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что 9 и 10 октября в Майами пройдут переговоры делегаций Украины и США. По его словам, украинская сторона будет призывать усилить давление на Россию.

РБК-Украина также писало, что страна-агрессорка цинично отвергла возможность закончить войну против Украины дипломатическим путем, даже при посредничестве США.