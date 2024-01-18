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Щоб виграти війну, Україні потрібно не 40, а 400 установок HIMARS, - Ландсбергіс

Четвер 18 січня 2024 16:57
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Щоб виграти війну, Україні потрібно не 40, а 400 установок HIMARS, - Ландсбергіс Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Для перемоги у війні з Росією Україні потрібно 400 пускових установок HIMARS.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

"Для перемоги у війні з Росією Україні потрібно не 40, а 400 пускових установок HIMARS і тисяча, а не 80 танків", - заявив міністр.

Він зазначив, що було б добре підтримати Україну "всім необхідним для перемоги".

"Це буде стримуючим сигналом для Путіна", - сказав він.

Допомога Україні від Литви

Нещодавно стало відомо, що пошкоджені танки Leopard, які зазнали пошкоджень під час бойових дій в Україні, будуть відремонтовані в Литві.

Також Литва наступного року виділить на допомогу Україні близько 340 млн. євро. Частину грошей буде витрачено на сферу освіти.

Місяць тому Литва передала комплекти обладнання для радіолокації для потреб Військово-морських сил України.

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