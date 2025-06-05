Щоб не вибухнув багажник у спеку. Як захистити авто від перегріву: поради експертів

Відомо чимало ситуацій, коли літня температура стає небезпечною для автомобіля та його екіпажу. В який спосіб водій може протидіяти перегріву?
Про те, що робити автовласнику для збереження машини від високої температури, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Хоча ми не живемо в зоні екватора і п’ятдесят градусів спеки нам не загрожують (поки що!), наші автомобілі не завжди нові.
Фото: вивчаємо, як спека впливає на автомобіль (Getty Images)
Тому для них навіть тридцять градусів за Цельсієм можуть стати серйозним випробуванням.
Фото: як захистити авто від перегріву влітку (freepik.com)
Так, спека – потужна сила, протистояти якій не завжди в змозі навіть досконалі сучасні авто. Тим більше, якщо вони перебувають не в ідеальному технічному стані. Отже, якщо коротко, секрети безпроблемного літа прості:
Нещодавно ми ділилися інформацією про прийоми водіння, які допоможуть не потрапити у ДТП влітку.
Також нещодавно ми розповідали про системи, які слід перевірити в машині напередодні літньої спеки.
При підготовці статті були використані матеріали Bosch та "Autobild Україна".