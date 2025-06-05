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Щоб не вибухнув багажник у спеку. Як захистити авто від перегріву: поради експертів

Фото: як захистити авто від перегріву (Getty Images)
Автор: Ігор Широкун

Відомо чимало ситуацій, коли літня температура стає небезпечною для автомобіля та його екіпажу. В який спосіб водій може протидіяти перегріву?

Про те, що робити автовласнику для збереження машини від високої температури, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Як спека впливає на автомобіль

Хоча ми не живемо в зоні екватора і п’ятдесят градусів спеки нам не загрожують (поки що!), наші автомобілі не завжди нові.

Фото: вивчаємо, як спека впливає на автомобіль (Getty Images)

Тому для них навіть тридцять градусів за Цельсієм можуть стати серйозним випробуванням.

  • Перегрів салону. Парниковий ефект підвищує температуру в салоні до 60 градусів. Через це матеріали оздоблення швидко зношуються, а деякі елементи деформуються. Не подобається такий нагрів і електронним схемам. Відтак, використовуйте захисні шторки і не паркуйтесь на сонці.
  • Загроза ДТП. Водій за температури понад 23 - 25 градусів втомлюється, втрачає уважність і швидкість реакції. Тож якщо машина не має кондиціонера, підтримуйте комфортну температуру іншими засобами. Або відкладайте тривалу поїздку до більш прохолодних годин.
  • Вміст багажника. Температура у багажнику часом сягає 50 градусів. Тож не зберігайте там вибухонебезпечні предмети – запальнички, газировку, молокопродукти, консерви. Якщо щось подібне в багажнику є, відкривайте його обережно, щоб уникнути вибуху упаковки через різкий перепад тиску і температур.
  • Перегрів двигуна. Засмічений старий радіатор спричиняє перегрів двигуна в спеку. Те саме буде, якщо відмовить електровентилятор, що охолоджує радіатор. Регулярно перевіряйте стан охолоджувальної системи. Якщо ж температура двигуна почала стрімко зростати, можна увімкнути опалення в салоні для її зниження.
  • Паливна система. Зношений бензонасос добре працює в прохолодну погоду, але у спеку щільність бензину менша, пальне випаровується, і тиск у паливній магістралі падає. Щоб двигун не втрачав потужність і не давав збоїв, треба вчасно перевіряти стан системи.
  • Кондиціонер. Дуже образливо, коли саме кондиціонер відмовляє у спеку. Точніше, за високої температури може стати явною його недостатня продуктивність. Причина - нестача фреону, засмічені поверхні обох радіаторів, зношений компресор. Своєчасний ремонт - таке рішення проблеми.

Фото: як захистити авто від перегріву влітку (freepik.com)

Висновок

Так, спека – потужна сила, протистояти якій не завжди в змозі навіть досконалі сучасні авто. Тим більше, якщо вони перебувають не в ідеальному технічному стані. Отже, якщо коротко, секрети безпроблемного літа прості:

  • машину слід підтримувати у максимально гарному технічному стані;
  • машину слід ховати від тривалого перебування під прямими сонячними променями.

Нещодавно ми ділилися інформацією про прийоми водіння, які допоможуть не потрапити у ДТП влітку.

Також нещодавно ми розповідали про системи, які слід перевірити в машині напередодні літньої спеки.

При підготовці статті були використані матеріали Bosch та "Autobild Україна".

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