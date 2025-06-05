Чтобы не взорвался багажник в жару. Как защитить авто от перегрева: советы экспертов

Недавно мы делились информацией о приемах вождения, которые помогут не попасть в ДТП летом.

Также недавно мы рассказывали о системах, которые следует проверить в машине в преддверии летней жары.

При подготовке статьи были использованы материалы Bosch и "Autobild Украина".