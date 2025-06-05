Чтобы не взорвался багажник в жару. Как защитить авто от перегрева: советы экспертов

Известно немало ситуаций, когда летняя температура становится опасной для автомобиля и его экипажа. Каким образом водитель может противодействовать перегреву?
О том, что делать автовладельцу для сохранения машины от высокой температуры, читайте в материале РБК-Украина.
Хотя мы не живем в зоне экватора и пятьдесят градусов жары нам не грозят (пока что!), наши автомобили не всегда новые.
Фото: изучаем, как жара влияет на автомобиль (Getty Images)
Поэтому для них даже тридцать градусов по Цельсию могут стать серьезным испытанием.
Фото: как защитить авто от перегрева летом (freepik.com)
Да, жара - мощная сила, противостоять которой не всегда в состоянии даже совершенные современные авто. Тем более, если они находятся не в идеальном техническом состоянии. Итак, если коротко, секреты беспроблемного лета просты:
Недавно мы делились информацией о приемах вождения, которые помогут не попасть в ДТП летом.
Также недавно мы рассказывали о системах, которые следует проверить в машине в преддверии летней жары.
При подготовке статьи были использованы материалы Bosch и "Autobild Украина".