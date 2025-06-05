Щоб не вибухнув багажник у спеку. Як захистити авто від перегріву: поради експертів

Відомо чимало ситуацій, коли літня температура стає небезпечною для автомобіля та його екіпажу. В який спосіб водій може протидіяти перегріву?

Про те, що робити автовласнику для збереження машини від високої температури, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Як спека впливає на автомобіль

Хоча ми не живемо в зоні екватора і п’ятдесят градусів спеки нам не загрожують (поки що!), наші автомобілі не завжди нові.

Фото: вивчаємо, як спека впливає на автомобіль (Getty Images)

Тому для них навіть тридцять градусів за Цельсієм можуть стати серйозним випробуванням.

Перегрів салону . Парниковий ефект підвищує температуру в салоні до 60 градусів. Через це матеріали оздоблення швидко зношуються, а деякі елементи деформуються. Не подобається такий нагрів і електронним схемам. Відтак, використовуйте захисні шторки і не паркуйтесь на сонці.

. Парниковий ефект підвищує температуру в салоні до 60 градусів. Через це матеріали оздоблення швидко зношуються, а деякі елементи деформуються. Не подобається такий нагрів і електронним схемам. Відтак, використовуйте захисні шторки і не паркуйтесь на сонці. Загроза ДТП . Водій за температури понад 23 - 25 градусів втомлюється, втрачає уважність і швидкість реакції. Тож якщо машина не має кондиціонера, підтримуйте комфортну температуру іншими засобами. Або відкладайте тривалу поїздку до більш прохолодних годин.

. Водій за температури понад 23 - 25 градусів втомлюється, втрачає уважність і швидкість реакції. Тож якщо машина не має кондиціонера, підтримуйте комфортну температуру іншими засобами. Або відкладайте тривалу поїздку до більш прохолодних годин. Вміст багажника. Температура у багажнику часом сягає 50 градусів. Тож не зберігайте там вибухонебезпечні предмети – запальнички, газировку, молокопродукти, консерви. Якщо щось подібне в багажнику є, відкривайте його обережно, щоб уникнути вибуху упаковки через різкий перепад тиску і температур.

Температура у багажнику часом сягає 50 градусів. Тож не зберігайте там вибухонебезпечні предмети – запальнички, газировку, молокопродукти, консерви. Якщо щось подібне в багажнику є, відкривайте його обережно, щоб уникнути вибуху упаковки через різкий перепад тиску і температур. Перегрів двигуна. Засмічений старий радіатор спричиняє перегрів двигуна в спеку. Те саме буде, якщо відмовить електровентилятор, що охолоджує радіатор. Регулярно перевіряйте стан охолоджувальної системи. Якщо ж температура двигуна почала стрімко зростати, можна увімкнути опалення в салоні для її зниження.

Засмічений старий радіатор спричиняє перегрів двигуна в спеку. Те саме буде, якщо відмовить електровентилятор, що охолоджує радіатор. Регулярно перевіряйте стан охолоджувальної системи. Якщо ж температура двигуна почала стрімко зростати, можна увімкнути опалення в салоні для її зниження. Паливна система . Зношений бензонасос добре працює в прохолодну погоду, але у спеку щільність бензину менша, пальне випаровується, і тиск у паливній магістралі падає. Щоб двигун не втрачав потужність і не давав збоїв, треба вчасно перевіряти стан системи.

. Зношений бензонасос добре працює в прохолодну погоду, але у спеку щільність бензину менша, пальне випаровується, і тиск у паливній магістралі падає. Щоб двигун не втрачав потужність і не давав збоїв, треба вчасно перевіряти стан системи. Кондиціонер. Дуже образливо, коли саме кондиціонер відмовляє у спеку. Точніше, за високої температури може стати явною його недостатня продуктивність. Причина - нестача фреону, засмічені поверхні обох радіаторів, зношений компресор. Своєчасний ремонт - таке рішення проблеми.

Фото: як захистити авто від перегріву влітку (freepik.com)

Висновок

Так, спека – потужна сила, протистояти якій не завжди в змозі навіть досконалі сучасні авто. Тим більше, якщо вони перебувають не в ідеальному технічному стані. Отже, якщо коротко, секрети безпроблемного літа прості: