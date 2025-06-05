Чтобы не взорвался багажник в жару. Как защитить авто от перегрева: советы экспертов

Известно немало ситуаций, когда летняя температура становится опасной для автомобиля и его экипажа. Каким образом водитель может противодействовать перегреву?

О том, что делать автовладельцу для сохранения машины от высокой температуры, читайте в материале РБК-Украина .

Как жара влияет на автомобиль

Хотя мы не живем в зоне экватора и пятьдесят градусов жары нам не грозят (пока что!), наши автомобили не всегда новые.

Фото: изучаем, как жара влияет на автомобиль (Getty Images)

Поэтому для них даже тридцать градусов по Цельсию могут стать серьезным испытанием.

Перегрев салона . Парниковый эффект повышает температуру в салоне до 60 градусов. Из-за этого материалы отделки быстро изнашиваются, а некоторые элементы деформируются. Не нравится такой нагрев и электронным схемам. Поэтому используйте защитные шторки и не паркуйтесь на солнце.

. Парниковый эффект повышает температуру в салоне до 60 градусов. Из-за этого материалы отделки быстро изнашиваются, а некоторые элементы деформируются. Не нравится такой нагрев и электронным схемам. Поэтому используйте защитные шторки и не паркуйтесь на солнце. Угроза ДТП . Водитель при температуре более 23 - 25 градусов устает, теряет внимательность и скорость реакции. Поэтому если машина не имеет кондиционера, поддерживайте комфортную температуру другими средствами. Или откладывайте длительную поездку до более прохладных часов.

. Водитель при температуре более 23 - 25 градусов устает, теряет внимательность и скорость реакции. Поэтому если машина не имеет кондиционера, поддерживайте комфортную температуру другими средствами. Или откладывайте длительную поездку до более прохладных часов. Содержимое багажника. Температура в багажнике порой достигает 50 градусов. Поэтому не храните там взрывоопасные предметы - зажигалки, газировку, молокопродукты, консервы. Если что-то подобное в багажнике есть, открывайте его осторожно, чтобы избежать взрыва упаковки из-за резкого перепада давления и температур.

Температура в багажнике порой достигает 50 градусов. Поэтому не храните там взрывоопасные предметы - зажигалки, газировку, молокопродукты, консервы. Если что-то подобное в багажнике есть, открывайте его осторожно, чтобы избежать взрыва упаковки из-за резкого перепада давления и температур. Перегрев двигателя. Засоренный старый радиатор вызывает перегрев двигателя в жару. То же самое будет, если откажет электровентилятор, охлаждающий радиатор. Регулярно проверяйте состояние охлаждающей системы. Если же температура двигателя начала стремительно расти, можно включить отопление в салоне для ее снижения.

Засоренный старый радиатор вызывает перегрев двигателя в жару. То же самое будет, если откажет электровентилятор, охлаждающий радиатор. Регулярно проверяйте состояние охлаждающей системы. Если же температура двигателя начала стремительно расти, можно включить отопление в салоне для ее снижения. Топливная система . Изношенный бензонасос хорошо работает в прохладную погоду, но в жару плотность бензина меньше, топливо испаряется, и давление в топливной магистрали падает. Чтобы двигатель не терял мощность и не давал сбоев, надо вовремя проверять состояние системы.

. Изношенный бензонасос хорошо работает в прохладную погоду, но в жару плотность бензина меньше, топливо испаряется, и давление в топливной магистрали падает. Чтобы двигатель не терял мощность и не давал сбоев, надо вовремя проверять состояние системы. Кондиционер. Очень обидно, когда именно кондиционер отказывает в жару. Точнее, при высокой температуре может стать явной его недостаточная производительность. Причина - недостаток фреона, засоренные поверхности обоих радиаторов, изношенный компрессор. Своевременный ремонт - такое решение проблемы.

Фото: как защитить авто от перегрева летом (freepik.com)

Вывод

Да, жара - мощная сила, противостоять которой не всегда в состоянии даже совершенные современные авто. Тем более, если они находятся не в идеальном техническом состоянии. Итак, если коротко, секреты беспроблемного лета просты: