"Щоб вберегти систему": в Міненерго пояснили причини різких відключень світла в Україні

За його словами, через аварійну ситуацію раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень у Києві та Київській області наразі не діють.

"Повернення до прогнозованого графіка відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - сказав Некрасов.

Причина обмежень та ситуація в регіонах

Як пояснив заступник міністра, через російські обстріли енергосистема втратила можливість передавати необхідний обсяг електроенергії пошкодженими мережами. Через це довелося запровадити графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також погодинні відключення для населення.

"Сьогодні вони діятимуть у частині регіонів країни протягом дня обсягом до трьох черг. Це вимушений крок, який допомагає уникнути перевантаження мереж та вберегти систему від масштабних аварій", - зазначив він.

Крім того, внаслідок бойових дій та ворожих атак на інфраструктуру без електропостачання тимчасово залишаються споживачі у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях.

Некрасов зазначив, що енергетики працюють над відновленням живлення у цих регіонах усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.