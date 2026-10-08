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"Чтобы уберечь систему": в Минэнерго объяснили причины резких отключений света в Украине

12:09 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в Минэнерго объяснили усиление отключений света (коллаж РБК-Украина)

В Киеве и области, а также в других регионах ужесточили ограничения из-за повреждений оборудования и падения напряжения в высоковольтной сети. Кроме того, энергосистема не может передавать требуемый объем электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра энергетики Артема Некрасова.

По его словам, из-за аварийной ситуации ранее обнародованные графики почасовых обесточений в Киеве и Киевской области пока не действуют.

"Возврат к прогнозируемому графику отключений произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", - сказал Некрасов.

Причина ограничений и ситуация в регионах

Как пояснил замминистра, из-за российских обстрелов энергосистема потеряла возможность передавать необходимый объем электроэнергии по поврежденным сетям. Поэтому пришлось ввести графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также почасовые отключения для населения.

"Сегодня они будут действовать в части регионов страны в течение дня в объеме до трех очередей. Это вынужденный шаг, который помогает избежать перегрузки сетей и уберечь систему от масштабных аварий", - отметил он.

Кроме того, из-за боевых действий и вражеских атак на инфраструктуру без электроснабжения временно остаются потребители в Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях.

Некрасов отметил, что энергетики работают над возобновлением питания в этих регионах везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Напомним, в Киеве и в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света. В ДТЭК официально подтвердили, что в столице действуют графики аварийных отключений электроэнергии.

Отметим, что идентичная ситуация в Сумской, Черниговской, Житомирской и Харьковской областях.

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