Щоб у ваших камерах було тепло. Данілов порадив РФ не нищити енергетику України

Росії не варто нищити енергетичну систему України, оскільки діячам кремлівського режиму слід завчасно подбати, щоб у їхніх камерах було тепла та світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

"Росії не варто намагатися знищити українську енергетичну систему. Поясню чому. Для Пєскова, Пригожина, Кирієнка та інших діячів кремлівського режиму єдиний шанс провести залишки життя в безпеці - це скористатися можливостями української пенітенціарної системи, яка з радістю їх прийме і давно з нетерпінням чекає. У зв'язку з цим їм слід завчасно подбати, щоб в їхніх камерах було тепло і світло", - написав Данілов.

Також політик порекомендував росіянам уважно вивчити інструкції та рекомендації проєкту "Хочу жити", який створений для того, щоб окупанти могли безпечно здатися в український полон.