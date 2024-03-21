Щоб Україна перемогла Росію. Естонія запропонувала країнам ЄС єдиний розмір допомоги

Виступаючи напередодні дводенного саміту в Брюсселі, де підтримка України та європейська оборона будуть головними питаннями порядку денного, Кая Каллас наголосила, що деякі європейські країни можуть стати мішенню для Росії, якщо Україна програє війну.

"Якщо ми дійсно допоможемо Україні, нам не доведеться турбуватися про те, хто буде наступним. Але якщо Україна впаде, то буде пауза в кілька років, і ми побачимо це в більш широкому масштабі, особливо коли ми не будемо інвестувати в оборону", - наголосила Каллас.

Вона закликала країни, що входять до Рамштайнської коаліції, до якої входять члени НАТО, ЄС та 15 інших держав світу, виділити 0,25% свого валового внутрішнього продукту на військову допомогу Україні.

На думку прем'єра, це "зробить значний внесок у перемогу України над Росією".

