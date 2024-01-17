Можна отримати 120 млрд євро. Естонія запропонувала "Рамштайну" механізм підтримки України

Партнери можуть допомогти Україні у війні проти Росії. Зокрема, країни можуть передавати 0,25% свого ВВП для фінансової підтримки України.

Зокрема вона вважає, що країни-члени групи "Рамштайн", яких понад 50, мають направляти до України еквівалент 0,25% свого валового внутрішнього продукту щорічно. Вона зазначила, що це залучило б щонайменше 120 мільярдів євро та дозволило б розвернути ситуацію на користь України.

"Якщо ми зробимо все правильно, тоді немає сенсу в цих похмурих прогнозах", - сказала Каллас.

За її словами, план Естонії - амбітний для членів НАТО, які вже не досягають цільових показників витрат на оборону та запропонує стабільне джерело фінансування для України.

Ініціатива Естонії

Раніше було відомо, що Естонія підготувала для західних країн план військової стратегії, щоб допомогти Україні виграти війну. План розрахований на три роки.

Документ призначений для всіх країн учасниць робочої групи "Рамштайн", і це своєрідний заклик, який наочно демонструє, що за умови консолідації зусиль західних країн внесок у перемогу України потрібен зовсім невеликий.

Допомога від партнерів для України

Нагадаємо, на саміті лідерів країн Європейського союзу 14-15 грудня Угорщина заблокувала рішення виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Питання допомоги Україні розглядатиметься на саміті ЄС 1 лютого. Але угорський прем'єр Орбан погрожує, що заблокує його. Він вимагає поступок від ЄС в обмін на схвалення пакета.

На тлі цього у Європарламенті ініціювали збір підписів під петицією, щоб позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС. За чотири дні стало відомо, що необхідну кількість підписів було зібрано.

Європарламент розгляне позбавлення Угорщини права голосу 18 січня.

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