Щоб убезпечити Європу від РФ, є тільки одне рішення, - Зеленський

"Для того щоб у довгостроковій перспективі убезпечити Європу від Росії у військовому відношенні, є тільки одне рішення - єдина європейська збройова промисловість", - заявив він.

Він зазначив, що, крім повномасштабного вторгнення в Україну, Росія наразі веде гібридну війну проти значної частини Європи.

"Але російську агресію можна перемогти. Але щоб дати їм урок, що агресія не може привести до добра, необхідна солідарність", - підкреслив президент.

Зеленський також подякував Швеції та її народу за солідарність з Україною. Зокрема, за військову допомогу, особливо за танк CV90 і артилерійську систему Archer, які врятували життя українців.

"Україна вже є і завжди буде одним із найзначніших європейських донорів безпеки. Ми прагнемо найкращих у світі озброєнь і технологій для нашої власної безпеки та безпеки наших партнерів", - заявив він.

Президент наголосив, що спільне виробництво зі Швецією є для України пріоритетним.

"І я впевнений, що настане день, коли ми зможемо побачити відкриття в Україні першого спільного з вами виробництва", - додав він.

Допомога Швеції для України

11 грудня уряд Швеції оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 1,4 млрд крон (133,5 млн доларів). Ці кошти підуть на підтримку українців зимою.

Перед цим Україна та Швеція обговорили спільну роботу у сфері інновацій та досвіду, здобутого під час бойових дій, а також питання військової допомоги та оборонні теми в цілому.

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