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Чтобы обезопасить Европу от РФ, есть только одно решение, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Чтобы обезопасить Европу от России в военном отношении, есть только одно решение.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию конференции "Народ и оборона".

"Для того чтобы в долгосрочной перспективе обезопасить Европу от России в военном отношении, есть только одно решение - единая европейская оружейная промышленность", - заявил он. 

Он отметил, что, помимо полномасштабного вторжения в Украину, Россия в настоящее время ведет гибридную войну против значительной части Европы.

"Но российскую агрессию можно победить. Но чтобы преподать им урок, что агрессия не может привести к добру, необходима солидарность", - подчеркнул президент. 

Зеленский также поблагодарил Швецию и ее народ за солидарность с Украиной. В том числе, за военную помощь, особенно за танк CV90 и артиллерийскую систему Archer, которые спасли жизни украинцев.

"Украина уже является и всегда будет являться одним из самых значительных европейских доноров безопасности. Мы стремимся к лучшим в мире вооружениям и технологиям для нашей собственной безопасности и безопасности наших партнеров", - заявил он. 

Президент подчеркнул, что совместное производство со Швецией является для Украины приоритетным.

"И я уверен, что настанет день, когда мы сможем увидеть открытие в Украине первого совместного с вами производства", - добавил он. 

Допомога Швеції для України

11 грудня уряд Швеції оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 1,4 мільярда крон (133,5 млн доларів). Ці кошти підуть на підтримку українців узимку.

Перед цим Україна та Швеція обговорили спільну роботу у сфері інновацій та досвіду, отриманого під час бойових дій, а також питання військової допомоги та оборонні теми загалом.

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