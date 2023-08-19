Щоб у РФ не було переваги. Зеленський анонсував переговори щодо посилення у небі

"Завтра-післязавтра у мене будуть переговори ще з кількома державами. Я впевнений, що ми разом з партнерами зробимо все і досягнемо відповідного результату і небі, щоб у росіян не було переваги. Коли вони контролюють небо, ми не можемо на землі рухатися швидко. А нам це потрібно", - заявив він.

JAS 39 Gripen

Нещодавно уряд Швеції дозволив українським льотчикам пройти навчання на шведському винищувачі JAS 39 Gripen. Також пілоти матимуть змогу займатися на тренажерах і здійснювати пробні польоти.

Передача Україні F-16

Українські офіційні особи та військові вже досить тривалий час просять у західних союзників розпочати постачання сучасних винищувачів. Вони необхідні Україні для того, щоб захиститися від постійних російських обстрілів, а також скласти конкуренцію авіації РФ.

17 серпня США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів.

Крім того, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні нададуть американські винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів.

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