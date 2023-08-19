RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чтобы у РФ не было преимущества. Зеленский анонсировал переговоры по усилению в небе

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский в ближайшие два дня проведет переговоры с партнерами из нескольких стран. В частности, по усилению в небе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

"Завтра-послезавтра у меня будут переговоры еще с несколькими государствами. Я уверен, что мы вместе с партнерами сделаем все и достигнем соответствующего результата и небе, чтобы у россиян не было преимущества. Когда они контролируют небо, мы не можем на земле двигаться быстро. А нам это нужно", - заявил он.

JAS 39 Gripen

Недавно правительство Швеции разрешило украинским летчикам пройти обучение на шведском истребителе JAS 39 Gripen. Также пилоты смогут заниматься на тренажерах и совершать пробные полеты.

Передача Украины F-16

Украинские официальные лица и военные уже достаточно длительное время просят у западных союзников начать поставки современных истребителей. Они необходимы Украине для того, чтобы защититься от постоянных российских обстрелов, а также составить конкуренцию авиации РФ.

17 августа США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.

Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине предоставят американские истребители F-16 после завершения обучения пилотов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины