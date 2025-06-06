Щоб не провокувати Трампа: НАТО обережно планує візит Зеленського до Гааги, – Reuters
Організатори саміту НАТО в Гаазі намагаються спланувати програму так, щоб уникнути зустрічі американського президента Дональда Трампа та лідера України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними видання, очікується, що посадовці, які організовують саміт НАТО в Гаазі цього місяця організують зустрічі таким чином, щоб Володимир Зеленський міг якимось чином бути в місті, не провокуючи Дональда Трампа.
Альянс також нібито планує скоротити захід і обмежити обговорення України.
Анонімні джерела видання розглядають можливість того, що зеленський може бути присутнім на вечері перед самітом, яку влаштує король Нідерландів. Проте може пропустити основну зустріч на саміті.
Чи буде в короткій заяві саміту Росія взагалі визначена як загроза, чи висловить підтримку Україні, поки що невідомо.
Усі ці обмеження, за даними джерел, вживаються для того, щоб уникнути гніву Вашингтона, не кажучи вже про провокацію будь-якого повторення лютневого скандалу в Білому домі між Трампом і Зеленським, який майже торпедував міжнародну коаліцію, що підтримувала Київ.
Водночас один з високопоставлених дипломатів НАТО визнав, що якщо Зеленський не буде присутній у тій чи іншій формі, це буде "як мінімум піар-катастрофа".
Саміт НАТО в Гаазі
Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться у Гаазі (Нідерланди) 24-25 червня. На зустріч запросили й президента України Володимира Зеленського.
Раніше генсек НАТО Марк Рютте повідомляв, що під час саміту країни-члени Альянсу обговорюватимуть військову допомогу Україні, адже вони хочуть переконатися, що Київ в найкращій позиції для продовження боротьби з Росією, а мирна угода після завершення бойових дій буде тривалою.
Раніше Radio Free Europe вже повідомляло, що саміт НАТО замість трьох днів триватиме два дні. Це пов'язують з тим, що в Альянсі побоюються нового скандалу з президентом США Дональдом Трампом.
Зокрема, видання нагадало саміт НАТО 2018 року в Брюсселі, коли був перший президентський термін Трампа. Тоді відео напруженої суперечки з колишнім генсеком Єнсом Столтенбергом визначило тон засідання. Трамп зі свого боку пригрозив повністю вивести США з військової організації.
Варто додати, що Рютте наголосив, на тому, що у декларації саміту НАТО буде чітко прописана військова допомога Україні.
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