Підтримка України буде чітко прописана в декларації саміту НАТО, - Рютте

У декларації саміту НАТО у Гаазі, який відбудеться наприкінці червня, буде чітко прописана військова допомога Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив під час пресконференції за підсумками засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу у Брюсселі.

"Очевидно, що декларація саміту буде, коли буде. Але я вже згадав основні пункти. Декларація саміту зосередиться на трьох питаннях: витрати, оборонпром, забезпечення Україні необхідного для боротьби, щоб завершити цю жахливу агресію Росії тривалим миром", - сказав Рютте. Водночас він зазначив, що ці питання союзники ще обговорюють та узгоджують. "Тож остаточної версії заяви ще немає. І це нормально, бо саміт через три тижні", - додав генсек НАТО.