Чтобы не провоцировать Трампа: НАТО осторожно планирует визит Зеленского в Гаагу, - Reuters
Организаторы саммита НАТО в Гааге пытаются спланировать программу так, чтобы избежать встречи американского президента Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным издания, ожидается, что чиновники, которые организуют саммит НАТО в Гааге в этом месяце организуют встречи таким образом, чтобы Владимир Зеленский мог каким-то образом быть в городе, не провоцируя Дональда Трампа.
Альянс также якобы планирует сократить мероприятие и ограничить обсуждение Украины.
Анонимные источники издания рассматривают возможность того, что Зеленский может присутствовать на ужине перед саммитом, который устроит король Нидерландов. Однако может пропустить основную встречу на саммите.
Будет ли в коротком заявлении саммита Россия вообще определена как угроза, или выразит поддержку Украине, пока неизвестно.
Все эти ограничения, по данным источников, принимаются для того, чтобы избежать гнева Вашингтона, не говоря уже о провокации любого повторения февральского скандала в Белом доме между Трампом и Зеленским, который почти торпедировал международную коалицию, поддерживавшую Киев.
В то же время один из высокопоставленных дипломатов НАТО признал, что если Зеленский не будет присутствовать в той или иной форме, это будет "как минимум пиар-катастрофа".
Саммит НАТО в Гааге
Напомним, саммит НАТО состоится в Гааге (Нидерланды) 24-25 июня. На встречу пригласили и президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщал, что во время саммита страны-члены Альянса будут обсуждать военную помощь Украине, ведь они хотят убедиться, что Киев в лучшей позиции для продолжения борьбы с Россией, а мирное соглашение после завершения боевых действий будет длительным.
Ранее Radio Free Europe уже сообщало, что саммит НАТО вместо трех дней продлится два дня. Это связывают с тем, что в Альянсе опасаются нового скандала с президентом США Дональдом Трампом.
В частности, издание напомнило саммит НАТО 2018 года в Брюсселе, когда был первый президентский срок Трампа. Тогда видео напряженного спора с бывшим генсеком Йенсом Столтенбергом определило тон заседания. Трамп со своей стороны пригрозил полностью вывести США из военной организации.
Стоит добавить, что Рютте отметил, что в декларации саммита НАТО будет четко прописана военная помощь Украине.
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