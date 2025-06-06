Чтобы не провоцировать Трампа: НАТО осторожно планирует визит Зеленского в Гаагу, - Reuters

Организаторы саммита НАТО в Гааге пытаются спланировать программу так, чтобы избежать встречи американского президента Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным издания, ожидается, что чиновники, которые организуют саммит НАТО в Гааге в этом месяце организуют встречи таким образом, чтобы Владимир Зеленский мог каким-то образом быть в городе, не провоцируя Дональда Трампа.

Альянс также якобы планирует сократить мероприятие и ограничить обсуждение Украины.

Анонимные источники издания рассматривают возможность того, что Зеленский может присутствовать на ужине перед саммитом, который устроит король Нидерландов. Однако может пропустить основную встречу на саммите.

Будет ли в коротком заявлении саммита Россия вообще определена как угроза, или выразит поддержку Украине, пока неизвестно.

Все эти ограничения, по данным источников, принимаются для того, чтобы избежать гнева Вашингтона, не говоря уже о провокации любого повторения февральского скандала в Белом доме между Трампом и Зеленским, который почти торпедировал международную коалицию, поддерживавшую Киев.

В то же время один из высокопоставленных дипломатов НАТО признал, что если Зеленский не будет присутствовать в той или иной форме, это будет "как минимум пиар-катастрофа".