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Щоб протистояти російським атакам. Україна закликає створити "Кібер ООН", - ЗМІ

Фото: голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь
Автор: Антон Малиновський

Україна закликає до створення "Кібер ООН" - організації, яка займатиметься протидією російським кібератакам на інфраструктуру України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Politico.

За словами видання, з такою ініціативою виступив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

"Нам потрібна "Кібер ООН", нації, об’єднані в кіберпросторі, щоб захистити себе, ефективно захистити наш світ у майбутньому, кіберсвіт і наш реальний, звичайний світ. Що нам дійсно потрібно в цій ситуації, так це хаб або місце, де ми можемо обмінюватися інформацією, підтримувати один одного та взаємодіяти”, - заявив він.

За його словами, Росія поєднує ракетні удари з кібератаками, щоб нанести найбільше шкоди цивільним українцям.

"Кібератаки стануть такими ж потужними, а можливо, навіть потужнішими, ніж звичайні атаки, а наслідки кібератак настільки масштабні, що не варто недооцінювати наслідки", - сказав Щиголь.

Наразі незрозуміло, чи підтримають цю ідею союзники України.

Нагадаємо, що інформаційний "Рамштайн" може відбутися у Парижі, наразі щодо цього йдуть перемовини. На випадок затримки ще розглядається Варшава.

Також Україна закликала держави ООН підтримати формулу миру. План, заснований на цілях та принципах організації, спрямований на забезпечення безпеки у всіх її вимірах.

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