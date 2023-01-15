Чтобы противостоять российским атакам. Украина призывает создать "Кибер ООН", - СМИ

По словам издания, с такой инициативой выступил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

"Нам нужна Кибер ООН, нации, объединенные в киберпространстве, чтобы защитить себя, эффективно защитить наш мир в будущем, кибермир и наш реальный, обычный мир. Что нам действительно нужно в этой ситуации, так это хаб или место, где мы можем обмениваться информацией, поддерживать друг друга и взаимодействовать”, – заявил он.

По его словам, Россия объединяет ракетные удары с кибератаками, чтобы нанести наибольший ущерб гражданским украинцам.

"Кибератаки станут такими же мощными, а возможно, даже более мощными, чем обычные атаки, а последствия кибератак настолько масштабны, что не стоит недооценивать последствия", - сказал Щиголь.

Пока непонятно, поддержат ли эту идею союзники Украины.