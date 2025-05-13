Щоб не пошкодити авто: як перевозити важкий багаж

Багато хто з водіїв вимірює придатність багажу до перевезення у своїй машині його розмірами. Але ж є ще одна важлива величина – вага. І параметр цей підступний, адже перевищити його можна випадково, та й нашкодити машині він може теж стиха – так, що про зламану підвіску власник дізнається тільки за кілька днів.

Яку вагу можна покласти в машину

Типовий легковий автомобіль призначений у першу чергу для перевезення людей, тому відразу слід зрозуміти, що вантажі, тим більше, великого "номіналу", часто викликають ускладнення. Як під час власне перевезення, так і під час завантаження-розвантаження. Тобто ми хочемо сказати, що у випадку з легковою машиною використовувати паспортну вантажопідйомність треба з розумом.

До речі, про паспортну вантажопідйомність: зазвичай середньостатистичний автомобіль гольф-класу пропонує вантажопідйомність близько 400 – 450 кг. Але це не значить, що можна всі ці майже півтони навалити у багажник і рушати так у дорогу.

Перш за все, від паспортної цифри треба відмінусувати вагу водія та пасажира (коли він є). І не менш важливо правильно розподілити дозволену масу по автомобілю, бо недаремно виробник зазвичай окремо вказує максимальну цифру вантажу, який можна складати у багажнику (найчастіше це 50 – 70 кг).

Що буде, якщо перевантажити машину

І перевантаження за сумарною вагою, і неправильне розміщення важкої поклажі у машини шкідливе для деяких її вузлів і загрожує безпеці. Зокрема, автовласникові загрожує:

Порушена керованість . Автомобіль буде незвично реагувати на повертання керма і дії педалями. Причому додатковий ризик у тому, що це буде проявлятись у першу чергу в нештатній ситуації, коли треба буде різко зупинитись, щось об’їхати на швидкості тощо;

. Автомобіль буде незвично реагувати на повертання керма і дії педалями. Причому додатковий ризик у тому, що це буде проявлятись у першу чергу в нештатній ситуації, коли треба буде різко зупинитись, щось об’їхати на швидкості тощо; Прискорений знос деталей підвіски коліс;

підвіски коліс; Аварійна поламка ходової частини, найчастіше – пружин, в першу чергу задніх;

ходової частини, найчастіше – пружин, в першу чергу задніх; Поламка деталей силового каркасу кузова. Якщо машина вже не молода, від перевантаження часто ламаються лонжерони, місця кріплення важелів та інші силові елементи кузова.

Як правильно розміщувати вантаж

Правило одне, і воно просте: багаж слід розмістити рівномірно по всій довжині і ширині машини. Завдання у тому, щоб вся вага рівномірно розподілялася на всі чотири кути автомобіля і на всі чотири колеса.

Якщо конструкція кузова та салону автомобіля дозволяє, можна скласти заднє сидіння, щоб зосередити центр маси багажу ближче до центру тяжіння авто. В принципі, немає перешкод для розміщення вантажу на самому задньому сидінні, адже воно спроектоване для трьох пасажирів і може витримати три предмети масою приблизно 80 кг кожен. Важливо, щоб ці речі не мали гострих країв, які можуть пошкодити оббивку. Не забувайте і про переднє сидіння, яке має допустиме навантаження в межах 90–100 кг.

Деколи можна розмістити щось важке просто на підлозі в салоні. Наприклад, "в ногах" переднього пасажира, або перед заднім сидінням – якщо відсунуту максимально вперед переднє крісло.

Якщо вантаж, так би мовити, монолітний, і не піддається розподілу на частини, його слід розміщувати якомога ближче до центру автомобіля. У седані оптимальним місцем буде область заднього сидіння, подушку якого в більшості моделей можна зняти. У хетчбеках і універсалах варто скласти задній диван і перемістити вантаж якомога ближче до передньої частини утвореного вантажного простору – тобто в центр підлоги салону.

А щоб уникнути надмірного навантаження на одну точку підлоги або сидіння автомобіля, треба розміщувати вантаж на такий собі імпровізованій платформі. Наприклад, можна взяти лист товстої фанери, плиту типу ДСП або щит з кількох дошок. Це допоможе рівномірно розподілити масу і забезпечити безпечне транспортування.

Коротко

Збираючись перевозити в легковому авто щось дуже важке, враховуйте не тільки вантажопідйомність машини, а й декілька інших чинників. Зокрема, подумайте, чи вистачить вам самим здоров’я, щоб розмістити вантаж у машині, у що може стати ремонт перевантаженої підвіски чи хімчистка салону? І на цьому фоні розгляньте альтернативні варіанти. Можливо, краще замовити автоперевізника з вантажівкою, розділити ваш вантаж на дві-три частини, чи може, звернутись до кума, який має власного пікапа чи легкову машину з низькою підлогою багажника?

При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Motor.