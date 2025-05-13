Чтобы не повредить авто: как перевозить тяжелый багаж

Многие водители измеряют пригодность багажа к перевозке в своей машине его размерами. А ведь есть еще одна важная величина - вес. И параметр этот коварный, ведь превысить его можно случайно, да и навредить машине он может тоже стиха - так, что о сломанной подвеске владелец узнает только через несколько дней.

Какой вес можно положить в машину

Типичный легковой автомобиль предназначен в первую очередь для перевозки людей, поэтому сразу следует понять, что грузы, тем более, большого "номинала", часто вызывают осложнения. Как при собственно перевозке, так и при погрузке-разгрузке. То есть мы хотим сказать, что в случае с легковой машиной использовать паспортную грузоподъемность надо с умом.

Кстати, о паспортной грузоподъемности: обычно среднестатистический автомобиль гольф-класса предлагает грузоподъемность около 400 - 450 кг. Но это не значит, что можно все эти почти полтонны навалить в багажник и отправляться так в путь.

Прежде всего, от паспортной цифры надо отминусовать вес водителя и пассажира (если он есть). И не менее важно правильно распределить разрешенную массу по автомобилю, потому что недаром производитель обычно отдельно указывает максимальную цифру груза, который можно складывать в багажнике (чаще всего это 50 - 70 кг).

Что будет, если перегрузить машину

И перегруз по суммарному весу, и неправильное размещение тяжелой поклажи у машины вредно для некоторых ее узлов и угрожает безопасности. В частности, автовладельцу грозит:

Нарушена управляемость . Автомобиль будет непривычно реагировать на повороты руля и действия педалями. Причем дополнительный риск в том, что это будет проявляться в первую очередь в нештатной ситуации, когда надо будет резко остановиться, что-то объехать на скорости и тому подобное;

. Автомобиль будет непривычно реагировать на повороты руля и действия педалями. Причем дополнительный риск в том, что это будет проявляться в первую очередь в нештатной ситуации, когда надо будет резко остановиться, что-то объехать на скорости и тому подобное; Ускоренный износ деталей подвески колес;

подвески колес; Аварийная поломка ходовой части, чаще всего - пружин, в первую очередь задних;

ходовой части, чаще всего - пружин, в первую очередь задних; Поломка деталей силового каркаса кузова. Если машина уже не молодая, от перегруза часто ломаются лонжероны, места крепления рычагов и другие силовые элементы кузова.

Как правильно размещать груз

Правило одно, и оно простое: багаж следует разместить равномерно по всей длине и ширине машины. Задача в том, чтобы весь вес равномерно распределялся на все четыре угла автомобиля и на все четыре колеса.

Если конструкция кузова и салона автомобиля позволяет, можно сложить заднее сиденье, чтобы сосредоточить центр массы багажа ближе к центру тяжести авто. В принципе, нет препятствий для размещения груза на самом заднем сиденье, ведь оно спроектировано для трех пассажиров и может выдержать три предмета массой примерно 80 кг каждый. Важно, чтобы эти вещи не имели острых краев, которые могут повредить обивку. Не забывайте и о переднем сиденье, которое имеет допустимую нагрузку в пределах 90-100 кг.

Иногда можно разместить что-то тяжелое прямо на полу в салоне. Например, "в ногах" переднего пассажира, или перед задним сиденьем - если отодвинуть максимально вперед переднее кресло.

Если груз, так сказать, монолитный, и не поддается делению на части, его следует размещать как можно ближе к центру автомобиля. В седане оптимальным местом будет область заднего сиденья, подушку которого в большинстве моделей можно снять. В хэтчбеках и универсалах стоит сложить задний диван и переместить груз как можно ближе к передней части образовавшегося грузового пространства - то есть в центр пола салона.

А чтобы избежать чрезмерной нагрузки на одну точку пола или сиденья автомобиля, надо размещать груз на некой импровизированной платформе. Например, можно взять лист толстой фанеры, плиту типа ДСП или щит из нескольких досок. Это поможет равномерно распределить массу и обеспечить безопасную транспортировку.

Вкратце

Собираясь перевозить в легковом авто что-то очень тяжелое, учитывайте не только грузоподъемность машины, но и несколько других факторов. В частности, подумайте, хватит ли вам самим здоровья, чтобы разместить груз в машине, во что может обойтись ремонт перегруженной подвески или химчистка салона? И на этом фоне рассмотрите альтернативные варианты. Возможно, лучше заказать автоперевозчика с грузовиком, разделить ваш груз на две-три части, или может, обратиться к куму, который имеет собственный пикап или легковую машину с низким полом багажника?

При подготовке статьи были использованы материалыAutobild и Motor.