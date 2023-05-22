Чтобы начать восстановительные работы для прохождения зимы нужно 50 млрд гривен, - нардеп

Министерство энергетики и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) вынуждены увеличить тариф для населения, чтобы уберечь энергосистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Анатолия Костюха.

"Потери энергосектора около 450 миллиардов гривен. Для того чтобы пройти эту зиму, нужно минимум 50 миллиардов гривен сейчас накопить, сейчас их собрать и уже начать восстановительные работы, нужен капитал", - сказал он.

Костюх подчеркнул, что Министерство энергетики и НКРЭКУ вынуждены пойти на повышение тарифа для населения и в ближайшее время они наверняка примут такое решение, чтобы уберечь энергосистему, а зимой была электроэнергия.

Он также добавил, что 70% украинцев потребляют до 200 киловатт электроэнергии в месяц и после увеличения тарифа до 2,88 гривен за кВт-ч их платежка вырастет всего на 150-200 гривен. Костюх подчеркнул, что для людей, у которых нет достаточного заработка, будет сохранена программа субсидирования.

"Как у нас отмечали в Министерстве энергетики, они говорили, что найдут выход как оплачивать этот тариф для населения. Почему? Потому что в первую очередь должно, чтобы хотя бы немного получали денег "Энергоатом" и в соответствии с ними они оплачивают этот тариф", – подытожил нардеп.

Напомним, ранее глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявлял, что причина повышения тарифа на электроэнергию для населения - необходимость восстановления энергетической инфраструктуры после обстрелов.