Щоб побудувати нову генерацію, вивчається питання істотного підвищення тарифу на світло, - нардеп
Вартість електроенергії для населення можуть підняти до 5 грн/кВт-г, щоб залучити кошти у будівництво нових генеруючих потужностей.
Про це заявив член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Апостроф".
"Зараз в Кабміні йдуть активні обговорення, щоб підняти тарифи вже з 1 червня до рівня 4,5-5 грн/кВт для побутових споживачів. Ймовірно, таке рішення буде прийнято. Але важливо зауважити, що отримані кошти підуть не обслуговуючим компаніям, а саме на розвиток генерації. "Енергоатом" щорічно дотує населення на близько 100 млрд грн, "Укргідроенерго" – на близько 25 млрд грн", - зазначив Нагорняк.
За його словами, кошти, що будуть отримані з підняття тарифу, будуть акумульовані на відновлення потужностей "Укргідроенерго" та на побудову 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС. Нардеп також наголосив, що власна генерація зараз дуже важлива для України.
Нагадаємо, Національний банк України прогнозує швидке та суттєве підвищення цін на електричну енергію.
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