Щоб не піднімати ціни на бензин, гроші можна взяти у казино: звернення до ВР

"Пропоноване урядом підвищення акцизів на пальне уже найближчим часом здатне призвести до значної шкоди як для підірваної війною економіки України, так і рівня життя громадян. У ціні майже всіх товарів в Україні є частка транспортної складової. До того ж, накладання цієї складової на кожному етапі виробництва і торгівлі матиме ланцюговий ефект, а ціни зростуть практично на всі товари", - кажуть депутати.

Зазначається, що особливо постраждають сільське господарство, транспорт та торгівля. А тим часом, у держбюджеті є додаткові можливості – наприклад, скорочення непріоритетних витрат, знаходження недискримінаційних джерел доходів, а також підвищення контролю у бюджетній сфері для забезпечення фінансування оборонних потреб.

"Так, Рахункова Палата заявляє про порушення у сумі майже 60 мільярдів гривень. Належне оподаткування грального бізнесу та тютюнової галузі також дозволить залучити до бюджету десятки мільярдів гривень. З огляду на це, закликаємо Верховну Раду України відмовитися від підтримки урядової ініціативи щодо підвищення акцизів на паливо, та ухвалити закони, необхідні для залучення коштів від грального бізнесу", – наголошують депутати.